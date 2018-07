Alguém vai conseguir parar LeBron James?

Anderson Varejão, Kevin Love, LeBron James, Dion Waiters e Kyrie Irving. Esse foi o time titular do Cleveland Cavaliers no começo da temporada. Do quinteto, apenas LeBron James esteve em quadra no terceiro jogo da semifinal da Conferência Leste, contra o Atlanta Hawks. E bastou…

LeBron realmente está obcecado por conquistar o primeiro título pelo Cleveland (o terceiro da NBA) e pagar uma dívida (o sentimento de traição perseguiu o astro nos tempos de Miami Heat) que foi responsável por levá-lo de volta para casa.

Quando os outros astros (Love, Irving…) não jogam e os coadjuvantes (J.R. Smith, Mozgov, Shumpert…) não cumprem totalmente com o papel, King James faz o trabalho sozinho.

A atuação na noite de domingo, que praticamente colocou o ala em sua quinta decisão consecutiva da NBA, não será esquecida tão cedo. LeBron errou os dez primeiros arremessos, se recuperou, sentiu muitas dores na perna direita, pedindo inclusive para sair (depois voltou atrás) na prorrogação, e terminou o jogo com um triplo-duplo.

FORAM 37 PONTOS, 18 REBOTES E 13 ASSISTÊNCIAS!!!

“Joguei até a exaustão. Dei tudo o que tinha e, às vezes, o corpo simplesmente desliga”, afirmou LeBron. “Pedi para sair na prorrogação, mas pensei duas vezes. A mente foi mais forte do que o corpo. Quando coloco o uniforme e entro em quadra, tenho de fazer as coisas acontecerem para o nosso time. É simples assim.”

O técnico David Blatt resumiu em uma frase o comportamento do astro. “Ele simplesmente não iria deixar o time perder.”

LeBron é assim. Sempre foi movido pelos desafios. Em Miami, o ala conquistou dois títulos da NBA e, se continuasse por lá, poderia conquistar outros mais. Quis voltar para Cleveland e, por enquanto, não tem medido esforços para alcançar o objetivo de ser campeão.

Fica uma dúvida: alguém vai conseguir impedi-lo?