Anderson Varejão começou com tudo

O pivô Anderson Varejão provou na abertura da temporada da NBA que não está novamente para brincadeira. Depois de ver sua melhor temporada fluir para o ralo com uma lesão no ano passado, o brasileiro teve uma atuação de gala, digna de um All-Star, na vitória do Cleveland Cavaliers sobre o Washington Wizards por 94 a 84.

Varejão bateu o seu recorde pessoal de rebotes. Foram 23, três a mais do que sua melhor marca, conquistada em janeiro deste ano, contra o Boston Celtics. O restante do time do Cleveland, para se ter uma noção do feito, amealhou 31 rebotes, enquanto o Washington, 39. Outro detalhe: foram 12 rebotes ofensivos. Isso mesmo!!! 12!!!

O brasileiro ainda ficou próximo de alcançar um triplo-duplo, ao anotar nove pontos e dar nove assistências. Os números traduzem um pouco do que fez Varejão em quadra, mas, o que eles não mostram, é o desempenho do pivô como líder da equipe, com sua costumeira energia.

Se os problemas de lesão não atormentarem novamente o pivô, ele tem tudo para se destacar e, quem sabe, desta vez, seja lembrando para o All-Star Game. No ano passado, Varejão foi cotado, mas acabou ficando fora do evento que reúne os melhores jogadores da liga.

Já Nenê, que defende o Washington Wizards e deveria estar em quadra para tentar parar Varejão na estreia, continua afastado por causa de uma fascite plantar no pé direito e ainda não sabe quando terá condições de voltar.

Além de Varejão, outro brasileiro que entrou em quadra no primeiro dia de jogos da liga foi o ala-armador Leandrinho Barbosa. Ele atuou exatos 15 minutos e 50 segundos e teve um bom desempenho.

Na sua luta para conseguir mais tempo em quadra, o brasileiro, que foi utilizado pelo técnico Doc Rivers primeiramente na posição 1 (um armador nato) e depois na 2, foi eficiente, acertando seis de oito tentativas, com 100% nos três pontos (3/3).

No total, Leandrinho anotou 16 pontos e esteve em quadra no melhor momento da equipe de Boston, no quatro período. Os Celtics reagiram depois de estarem em desvantagem no placar, mas acabaram perdendo para o Miami Heat por 120 a 107.

O início foi promissor para os brasileiros. Hoje teremos Tiago Splitter e Scott Machado em ação por San Antonio Spurs e Houston Rockets, respectivamente.

