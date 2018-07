Andre Miller comemora 37º aniversário com atuação inesquecível

Sabe aquela história de comemorar o aniversário com uma vitória, discurso que os jogadores adoram usar quando vão atuar neste dia. O armador Andre Miller, do Denver Nuggets, decidiu que isso iria acontecer de qualquer jeito aos completar 37 anos, mesmo que o adversário em questão fosse o Oklahoma City Thunder, segunda melhor equipe na Conferência Oeste.

O reserva jogou exatos 23 minutos e 2 segundos, suficientes para ele dar um show e garantir o 13º triunfo consecutivo dos Nuggets, por 114 a 104, no Chesapeake Energy Arena, casa do Oklahoma.

Andre Miller anotou 20 pontos, sendo 13 apenas no último quarto. O armador acertou seis de 11 tentativas e ainda converteu oito de nove lances livres. Além disso, o veterano deu nove assistências e ainda amealhou sete rebotes.

“É um técnico, um professor e um veterano. Ele faz isso todos os dias de uma forma muito elegante, muito tranquila. Por isso, ele pode fazer o que fez, sendo o melhor jogador em quadra nos últimos seis minutos contra um dos times mais talentosos da NBA”, elogiou o técnico do Denver, George Karl.

O armador estava eufórico pela vitória. “É legal. Tenho certeza de que muitas pessoas não acreditavam que ganharíamos este jogo, mas nós conversamos sobre trabalhar duro e ter orgulho. O nosso esforço foi recompensado”, afirmou Andre Miller.

Além da boa atuação do reserva, os Nuggets contaram com 25 pontos do cestinha Ty Lawson e uma participação efetiva no garrafão do ala-pivô Kenneth Faried, que terminou o jogo com um duplo-duplo: 13 pontos e 15 rebotes.

Pelo lado do Oklahoma City Thunder, o ala Kevin Durant foi o destaque, com 34 pontos, sete rebotes e cinco assistências. O armador Russell Westbrook também teve boa atuação, com 25 pontos, seis assistências e quatro rebotes.

Esta vitória comprova que o time pode incomodar nos playoffs, apesar de ainda ser considerado um azarão na briga com o próprio Oklahoma e o San Antonio Spurs na Conferência Oeste.

Confira os melhores momentos da vitória dos Nuggets contra o Thunder: