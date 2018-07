Andrew Bynum ainda gera cobiça na NBA

O Cleveland Cavaliers colocou o pivô Andrew Bynum no mercado após afastá-lo das atividades da equipe por tempo indeterminado por causa de condutas prejudiciais à equipe e aguarda uma proposta satisfatória para liberá-lo.

Miami Heat e Los Angeles Clippers foram os primeiros a manifestarem interesse. Agora o Chicago Bulls surge como opção.

A verdade é que os dirigentes do Cleveland têm até o dia 7 de janeiro para resolver o assunto. Até lá, os Cavs têm chance de liberar Andrew Bynum e economizar aproximadamente US$ 18 milhões. Há uma cláusula no contrato que permite ao time arcar com US$ 6 milhões do primeiro ano do acordo.

Há dois cenários claros: negociá-lo com quem tiver pressa para reforçar o elenco ou liberá-lo sem conseguir nada em troca.

O Miami Heat, por exemplo, estuda apresentar uma proposta um tanto quanto indecente. O atual bicampeão quer enviar o polêmico Michael Beasley e o ainda não confiável pivô Greg Oden para ficar com Bynum.

A contratação, de fato, resolveria um dos principais problemas da equipe do técnico Erik Spoelstra que é um jogador talentoso para fazer um trabalho sujo dentro do garrafão. Para o Cleveland, Beasley e Oden não seriam um acréscimo.

A imprensa norte-americana não especula o que os Clippers podem oferecer, mas o técnico Doc Rivers deseja reforçar o garrafão, já que não conta hoje com um reserva apropriado para DeAndre Jordan.

Por fim, o Chicago. A proposta que está sendo especulada, neste caso, é vantajosa para o Cleveland. Os Cavs poderiam receber Luol Deng em uma possível troca. Os Bulls querem se livrar do ala que fica sem contrato ao final desta temporada.

O Cleveland não tem muito tempo para se decidir. E Bynum, com certeza, não vai ficar desempregado por muito tempo mesmo se for dispensado pelos Cavs.