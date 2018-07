Anthony Bennett, a esperança renasce em Cleveland

A esperança renasceu em Cleveland. Número 1 do draft, Anthony Bennett, enfim, teve uma atuação convincente na NBA. Em exatos 29min45s em quadra, o ala registrou o primeiro duplo-duplo na maior liga de basquete do mundo.

Com 19 pontos e 10 rebotes, Bennett contribuiu para que os Cavaliers derrotassem o Sacramento Kings por 109 a 99, em partida disputada na Quicken Loans Arena, casa do Cleveland.

A pergunta que fica agora é: o verdadeiro Anthony Bennett é o que vinha entrando em quadra até aqui na temporada ou o que se destacou na noite de terça-feira? O técnico Mike Brown confia na segunda possibilidade.

“Eu venho dizendo isso o tempo todo: ele pode jogar! Ele está apenas agora começando a ser quem você vai ver daqui para frente, em um futuro próximo”, discursou o treinador do Cleveland.

Brown, em partes, tem razão. Anthony Bennett demonstra estar mais adaptado ao estilo de jogo da NBA, muito mais físico do que o basquete universitário.

Fora de quadra, o jogador também está procurando atender aos pedidos do técnico, principalmente para evitar os efeitos dos problemas respiratórios.

No começo da temporada, o técnico revelou que o ala sofria de asma e também apneia do sono.

“Ele ainda gosta de ficar acordado até tarde. Sendo jovem, isto pode te afetar de diversas maneiras no dia seguinte. Toda vez que eu olho para ele, ele está ofegante. Isto me cansa, então eu tento não olhar. Já falei para ele que se ele precisar de uma substituição, ele tem que me avisar. Senão não ficarei olhando para ele”, discursou, à época.

Anthony Bennett está se divertindo em quadra, como ele mesmo disse depois da partida contra o Sacramento Kings. E a última vez que isso aconteceu? “Não me lembro. Mas hoje foi definitivamente um daqueles dias” comentou.

O ala foi bastante eficiente nos arremessos de quadra, com 66,7% (3 de 9), além de 100% nas bolas de três pontos (acertou suas três tentativas). Apenas o desempenho nos lances livres não foi tão bom: 4 de 9 (44,4%).

Ainda é cedo para dizer se Anthony Bennett será mais um jogador a ser escolhido como número 1 a não dar em nada na NBA. É necessário esperar um pouco mais, talvez mais uma temporada. A única certeza é que os dirigentes do Cleveland, que surpreenderam muita gente ao optar pelo canadense, dormiram um pouco mais aliviados depois da noite de terça-feira.

Confira o desempenho de Anthony Bennett contra o Sacramento: