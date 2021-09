Aos 38 anos, Marcelinho Huertas recebe prêmio e avisa: ‘Continuo com fome’

O armador Marcelinho Huertas, do Lenovo Tenerife, recebeu o ‘Troféu EFE’ de melhor jogador latino-americano da Liga ACB na temporada 2020-2021, nesta quarta-feira e, se depender do brasileiro, outros prêmios serão entregues em breve. Aos 38 anos, o jogador continua em grande fase na Espanha.

“Continuo com fome. Ainda quero jogar no mais alto nível que puder e ajudar o time a fazer mais uma temporada memorável. Os prêmios individuais são consequência do trabalho realizado em equipe. Temos plena consciência do que queremos alcançar e continuamos a trabalhar”, afirmou Huertas, que recebeu o troféu das mãos de Luis Villarejo, diretor de Esportes da EFE, em cerimônia realizada no antigo Convento Santo Domingo de San Cristóbal de La Laguna.



Marcelinho Huertas com o prêmio pelo desempenho da Liga ACB. Foto: Divulgação

“Estou muito feliz por estar aqui novamente. Quero agradecer à agência EFE e Liga ACB por este prêmio. É um orgulho lutar para conquistar um troféu tão especial”, disse o brasileiro.

Neste momento importante, Huertas destacou o clima altamente positivo que encontrou e vive em Tenerife. “Para mim e minha família, esta é uma casa. É um lugar onde nos sentimos confortáveis desde o primeiro dia. Desde a primeira vez que estive com o presidente, ele me disse que queria que me sentisse em casa aqui e que esta fosse uma família. Encontrei um lugar onde me sinto confortável. Todas as pessoas que fazem parte do nosso dia-a-dia aqui fazem-nos sentir aquele ambiente familiar e isso dá-me paz de espírito.”

Este é o segundo troféu de Marcelinho Huertas como melhor jogador latino-americano da Liga ACB, já que ele havia sido eleito na temporada 2019/2020.