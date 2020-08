Após ganhar prêmio, NBA inaugura primeira loja física no sul do Brasil

A primeira loja física da NBA na região do sul do Brasil será aberta nesta quinta-feira, no Jockey Plaza Shopping, em Curitiba. O ex-pivô Rolando, que atuou na liga norte-americano pelo Portland Trail Blazers na temporada 1988/1989 e medalha de ouro no Pan de 1987, será o convidado especial.

A oitava loja da NBA no Brasil tem 135m² e os fãs vão encontrar uma enorme variedade de produtos oficiais, licenciados e exclusivos em um ambiente totalmente customizado.



NBA Store que fica em Campinas. Foto: Divulgação/NBA

O País é atualmente o principal mercado de varejo da liga no mundo fora dos Estados Unidos, com sete lojas físicas, localizadas no Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo, Santo André, Campinas, Mogi das Cruzes e Ribeirão Preto.

A inauguração acontece uma semana depois da ‘NBA Stores Brasil’ receber um prêmio. O case foi eleito o melhor na categoria ‘Melhor Varejista – Corporativo/Lifestyle/Fashion/Esportes 2019-2020’ pelo Licensing International Excellence Awards 2020, mais importante premiação do segmento no mundo.

‘NBA Stores Brasil’ superou outros cinco finalistas: Aldi (emoji®), Barbour International (Steve McQueen), Forever 21 (Hershey’s, Reese’s e Jolly Rancher), Spencer’s (Corona) e TUDN Fan Shop (TUDN / Univision), sendo o mais votado em um júri formado por 152 executivos de 20 países.

“Estamos muito felizes em receber esse prêmio, um reconhecimento ao trabalho que vem sendo feito no varejo do Brasil desde 2016. O Licensing International é o prêmio mais importante do segmento no mundo, uma conquista que nos dá muito orgulho, pela relação de confiança que temos com parceiros e operadores, e pelo carinho que temos pelos nossos fãs, a quem empenhamos o nosso máximo sempre para oferecer as melhores experiências”, afirmou Sérgio Perrella, vice-presidente de Licenciamento e Varejo da NBA para a América Latina.