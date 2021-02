Após o São Paulo, Pinheiros sofre com surto da covid-19 no NBB

O surto da covid-19 que afetou o São Paulo agora assola o Pinheiros no NBB. O técnico David Pelosini e sete jogadores do elenco testaram positivo para o coronavírus e vão desfalcar o time nos próximos jogos. O primeiro compromisso será nesta quarta-feira, contra Brasília, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes.

A lista de atletas infectados tem Humberto, Guilherme Teichmann, Gustavo Basílio, Mauro Zubiaurre, Munford, Danilo Sena e Buffat. O fisioterapeuta Bruno de Lima Secco, o Bruninho, também testou positivo para covid-19. Todos estão em casa, em isolamento. O Pinheiros não vai se manifestar. O assunto será tratado internamente.



Humberto (esq.) em ação pelo Pinheiros no NBB. Foto: Marcos Limonti/LNB

O Pinheiros terá oito jogadores à disposição para colocar em quadra contra Brasília. O mesmo vai ocorrer diante da Unifacisa (sexta) e Fortaleza Basquete Cearense (domingo), também em Mogi das Cruzes.

Coincidentemente, o Pinheiros enfrentou o São Paulo em 10 de fevereiro. Naquela oportunidade, o time do Morumbi já tinha Gerson, Shamell e Jefferson se recuperando da covid e, no dia seguinte, Georginho, que esteve em quadra, testou positivo. Depois foram Isaac e Dawkins, que também jogaram. O primeiro caso positivo no Pinheiros foi o de Mauro Zubiaurre, há 11 dias, logo após o confronto pelo NBB.

Na atual edição, o Corinthians perdeu duas partidas por W.O. por não ter jogadores suficientes para jogar quando o elenco passou pelo mesmo problema. O regulamento da competição não prevê que o confronto seja remarcado por causa dos casos da covid-19.