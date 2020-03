‘Árbitro de basquete vive em um mundo de pressão’, diz Cristiano Maranho

Com três edições de Jogos Olímpicos no currículo, incluindo uma decisão em Londres-2012, e escalado para apitar na Olimpíada de Tóquio (se o evento for confirmado), Cristiano Maranho participou do Cesta no Estadão nesta quinta-feira.

No bate-papo, o árbitro de 46 anos falou da importância das experiências que viveu para hoje enfrentar o elevado nível de exigência. “O árbitro vive em um mundo de pressão. Quando mais experiência você tem melhor preparado você está para lidar com isso”, afirmou Maranho. “Mas somos humanos, erramos também.”



Cristiano Maranho participa do Cesta no Estadão. Foto: Reprodução

Ele vive expectativa para apitar sua quarta edição dos Jogos Olímpicos em Tóquio. O evento ainda corre risco de ser adiado por causa da pandemia de coronavírus. “É especial, mas temos de pensar no lado humano primeiro.”

Confira o programa na íntegra:

Maranho lembrou ainda do dia em que foi escolhido para apitar Estados Unidos e Espanha na final dos Jogos de Londres, em 2012, citando até uma passagem com Kobe Bryant, que morreu no dia 26 de janeiro deste ano em uma acidente de helicóptero. “Ele veio conversar comigo em espanhol. Você imagina o que é isso?”, relembrou.

Sobre ser escolhido para apitar uma final, o árbitro disse que quase não conseguiu dormir. “A sensação é que você está recebendo sua medalha de ouro. A escala da final é sua medalha de ouro. O objetivo de todo árbitro é apitar uma final da Olimpíada. Chegando lá nos Jogos Olímpicos, claro que não que vai torcer contra o Brasil, mas você quer apitar o jogo final. Não dormi no dia que fiquei sabendo que iria apitar. Liguei para todo mundo”, afirmou.