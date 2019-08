Argentina erra uniforme, é eliminada no Pan após W.O. e vê pedidos de demissão

A seleção argentina de basquete feminino protagonizou um episódio inacreditável na disputa dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Por orientação da organização, o time deveria se apresentar para o jogo diante da Colômbia, nesta quarta-feira, com uniformes brancos, mas surgiu na quadra de azul marinho.

A organização, então, exigiu que os uniformes fossem trocados, mas não deu tempo de buscá-los na Vila Pan-Americana por causa da distância para o Coliseo Eduardo Dibós. A Colômbia não aceitou aguardar um pouco mais do que está no regulamento e foi declarada vencedora por W.O..



Seleção da Argentina deveriam jogar de branco. Foto: CABB

A derrotou eliminou o time argentino da competição em Lima. As argentinas já haviam sido superadas pelos Estados Unidos por 70 a 62, na primeira rodada. A Colômbia se classificou às semifinais do torneio de basquete feminino do Pan.

Logo após o ocorrido, o chefe da delegação, Hernán Amaya, entregou o cargo, assim como Karina Rodríguez, diretora de desenvolvimento do basquete feminino. Os pedidos serão analisados pelo Conselho de Diretores da Confederación Argentina de Básquetbol (CABB).