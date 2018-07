Astros da NBA sofrem com lesões em sequência

As lesões, claro, fazem parte da carreira de qualquer jogador de basquete. O temor maior é que isso posso se repetir seguidamente… A temporada de 2013-2014 da NBA traz uma certa sensação de déjà vu para pelo menos três astros.

A vítima mais recente foi o armador Russell Westbrook. O jogador do Oklahoma City Thunder passou por uma artroscópica no joelho direito e vai desfalcar o time até o All-Star Games, em fevereiro do ano que vem.

Kevin Durant terá de lidar com uma ausência de pelo menos 27 jogos de seu fiel escudeiro. O Thunder terá muita dificuldade para manter o ritmo.

Westbrook, que passou recentemente por duas intervenções no joelho, já comprovou o quanto faz falta para o time. O Oklahoma ficou pelo caminho nos playoffs na temporada passada justamente por causa da ausência do seu armador.

A esperança é que ele volte com tempo suficiente para readquirir um bom ritmo e ajudar o time na luta pelo título. Até lá, Durant terá de se redobrar em quadra para posicionar o Thunder em ma boa colocação para os playoffs.

“Obviamente, nós somos uma equipe muito boa com ele, mas ainda vamos ser uma equipe muito boa sem ele”, comentou o técnico Scott Brooks, procurando encontrar alguma motivação após perder uma de suas estrelas.

Drama maior vive o Los Angeles Lakers. A equipe sofre sem Kobe Bryant e outros jogadores importantes. O ala voltou depois de oito meses de uma grave lesão no tendão de Aquiles e, dez dias depois, sofreu uma fratura na lateral do platô tibial do joelho esquerdo, sem afetar o menisco.

A expectativa é que o jogador retorne em mais sete semanas. O astro, com certeza, se mantém motivado. “O joelho não é realmente uma grande preocupação para mim. A grande questão que me interessava era se o meu tendão de Aquiles iria responder ao meu jogo. E eu me senti bem, nesse aspecto. O meu pé estava forte. Meu espírito está bem. Me sinto mais concentrado do que em toda a minha carreira”, discursou.

Por fim, Derrick Rose. O armador do Chicago Bulls sofreu uma ruptura no menisco medial no joelho direito em novembro e vai ficar fora do restante da temporada. Os torcedores da equipe só esperam que o retorno não seja tão demorado como da última vez.

OBS: O blog voltou a ser atualizado após um período de folga do blogueiro