Até onde os Lakers podem ir sem Kobe?

Sem Kobe Bryant, o Los Angeles derrotou o San Antonio Spurs na noite de domingo e pode até se garantir nos playoffs nesta segunda-feira sem entrar em quadra – basta apenas o Utah Jazz perder para o Minnesota Timberwolves fora de casa. A pergunta que fica neste momento é até onde o time pode ir sem o seu astro?

Eu diria que é impossível prever. A vitória sobre os Spurs ainda foi sob os efeitos da lesão de Kobe. Os jogadores queriam provar que poderiam caminhar sem o ala, que passou por uma cirurgia no Tendão de Aquiles da perna esquerda e vai ficar pelo menos seis meses longe das quadras.

Basta ler o que disse o pivô Dwight Howard, que se destacou com 26 pontos e 17 rebotes, após o jogo no Staples Center. “Nós sabíamos que todos duvidavam de nós. Ninguém acredita que podemos vencer. Temos apenas que ir lá e jogar assim”, comentou.

“Somos atletas profissionais. Nós já fizemos algumas coisas incríveis em nossas carreiras, então por que não podemos jogar duro e fazer qualquer coisa acontecer”, reforçou.

Howard tem razão, em partes. Claro que o Los Angeles Lakers é um time forte, mesmo sem Kobe. O problema é que para brigar pelo título é necessário o chamado “algo mais”. Neste caso, o “algo mais” seria a obsessão que o astro do time estava nutrindo até se lesionar na partida contra o Golden State Warriors.

Vamos colocar assim: os Lakers (44 vitórias e 37 derrotas), se conseguirem se classificar, com sorte, poderiam roubar o sexto lugar do Houston Rockets (45 vitórias e 35 derrotas) ou o sétimo do Golden State Warriors (45 vitórias e 35 derrotas).

A hipótese mais provável é ficar em oitavo, o que colocaria o Los Angeles para enfrentar o Oklahoma City Thunder logo na primeira rodada dos playoffs. Com Kobe já seria complicado eliminar Kevin Durant e companhia… Sem ele, é quase impossível.

Os jogadores dos Lakers agora precisam confirmar sua classificação contra os Rockets na quarta-feira, novamente no Staples Center, e, mesmo Kobe, precisam se entregar 110% para tentar ir o mais longe possível. O título não é mais algo palpável.

Confira o vídeo da vitória do Los Angeles Lakers sobre o San Antonio Spurs: