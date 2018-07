Atenção com o San Antonio

É melhor os rivais abrirem o olho. O San Antonio Spurs soube tirar proveito do mercado, reforçou sua equipe com peças importantes e, com certeza, entrou para o rol dos favoritos ao título.

A franquia do Texas alcançou na quarta-feira à noite seu sexto triunfo consecutivo ao derrotar o Sacramento Kings por 117 a 112 e aparece em segundo lugar na Conferência Oeste, com 35 vitórias e 14 derrotas, atrás apenas do Oklahoma City Thunder.

O trabalho do técnico Gregg Popovich é um dos segredos da ascensão da equipe. Ele está utilizando o seu envelhecido elenco com inteligência.

O argentino Manu Ginobili, por exemplo, virou um sexto jogador impressionante. Na vitória sobre os Kings, o ala saiu do banco para anotar 20 pontos e ser o cestinha do time.

Além disso, para ajudar Tim Duncan e Tony Parker, que voltou muito bem depois de um período se recuperando de lesão, Popovich acrescentou ao quinteto titular os jovens e talentosos Kawhi Leonard e Danny Green, além do esforçado pivô DeJuan Blair, que faz o trabalho sujo para que Duncan cumpra o papel de estrela.

A atuação dos Spurs no mercado é outro ponto favorável ao time de Popovich. A franquia trouxe de volta o veterano Stephen Jackson em uma troca com Richard Jefferson, que não conseguiu ser em San Antonio o jogador dos tempos de New Jersey Nets.

Para completar, depois do fim do período de trocas, o San Antonio conseguir fechar com o bom francês Boris Diaw, que pediu para ser liberado pelo Charlotte Bobcats justamente para ir jogar no Texas, e com o armador Patrick Mills, ex-Portland Trail Blazers e que havia ido jogar no Xinjiang Tigers, da China, com o locaute da liga.

Por tudo isso, é bom não menosprezar Duncan e companhia, dono de quatro títulos da NBA. O San Antonio vai chegar aos playoffs com muita força.

Confira vídeo da cesta incrível do argentino Manu Ginobili na vitória sobre o Sacramento: