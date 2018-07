Azarão, Denver Nuggets pode surpreender nos playoffs

San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder são os favoritos ao título da Conferência Oeste. O Los Angeles Clippers aparece como terceira força, mas há uma equipe que passa quase despercebida e que pode surpreender nos playoffs.

Trata-se do Denver Nuggets, ex-time do brasileiro Nenê. A franquia do Colorado conquistou na noite de segunda-feira o seu nono triunfo consecutivo – soma 43 vitórias e 22 derrotas na temporada. A vítima foi o Phoenix Suns, que foi derrotado em casa, no US Airways Center, por 108 a 93.

Neste período de invencibilidade, os Nuggets mostraram força ao derrotarem, por exemplo, Oklahoma City Thunder e Los Angeles Clippers, além do Los Angeles Lakers, que está em ascensão desde o All-Star Game, no dia 17 de fevereiro.

O Denver não conta com uma estrela de primeira grandeza da NBA, mas tem um conjunto muito forte, comandando pelo competente George Karl, que está na franquia desde 2004.

Em suas fileiras, os Nuggets contam com o talentoso armador Ty Lawson, que tem médias de 17 pontos (cestinha da equipe) e 7,1 assistências.

Outro destaque é Andre Iguodala, que chegou nesta temporada na megatroca que levou Dwight Howard aos Lakers. Campeão olímpico em Londres no ano passado pela seleção dos Estados Unidos, o ala registra médias de 12,9 pontos, 5,2 rebotes e 5,1 assistências.

O garrafão também está sendo bem defendido pelo pivô Kosta Koufos e pelo atlético ala Kenneth Faried, que apresenta bons números em seu segundo ano na liga: 11,9 pontos e 9,6 rebotes.

O Denver conta ainda com o talentoso italiano Danilo Gallinari, segundo cestinha da equipe, com média de 16,4 pontos, e com um banco de reservas forte. Wilson Chandler e Corey Brewer são os destaques.

Por tudo isso, o Denver corre por fora nesta briga pelo título da Conferência Oeste. É bom não vacilar com os Nuggets nos playoffs.

Confira os melhores momentos da vitória dos Nuggets sobre os Suns: