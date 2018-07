Baixinho Nate Robinson presta homenagem ao baixinho Messi

Nate Robinson é um jogador abusado. Com apenas 1,75m de altura, o armador não tem medo dos grandalhões que enfrenta todos os dias na NBA e não pensa duas vezes em romper o garrafão para tentar uma enterrada.

Contratado pelo Denver Nuggets após uma boa temporada pelo Chicago Bulls, Nate Robinson decidiu prestar uma homenagem ao escolher o número que usará na nova casa. Nada do 23 de Michael Jordan ou do 32 de Magic Jonhson…

O armador escolheu um outro baixinho invocado e de muito talento. Trata-se do argentino Messi, camisa 10 do Barcelona, cinco centímetros mais baixo do que Nate Robinson.

“Ele é meu jogador de futebol favorito. Tenho jogado muito Fifa no videogame e visto muitos jogos. Ele é o melhor baixinho a jogar e eu quero ser o melhor baixinho com a camisa 10 na NBA”, afirmou Nate Robinson.

O jogador atuava com o 2 pelo Chicago Bulls e não pôde usá-lo em Denver. A franquia aposentou o número em homenagem a Alex English, que defendeu os Nuggets por 10 anos, sendo cestinha da temporada de 1983.

Será que o número vai trazer sorte ao carismático armador?