Basquete Tatuí monta ‘bolha estilo NBA’ para voltar aos treinos

Esqueça o luxo do complexo da Disney, o ESPN Wide World of Sports, onde os playoffs da NBA estão rolando. O importante é o conceito. Com base em informações da liga americana e outros aspectos da Liga ACB (Espanha), o Basquete Tatuí montou sua própria ‘bolha’ para voltar aos treinos.

“Pensamos muito na segurança dos integrantes do time. Pegamos os modelos que foram usados no mundo e tentamos trazer o máximo possível para adaptar”, explica Filipe Ariel, supervisor da equipe. “Os atletas estão alojados dentro de um espaço, cumprindo todas as normas sanitárias e realizando testes. Adaptamos os treinos de academia e também os trabalhos técnico e tático em quadra, que fica separada apenas por um portão.”



Jogadores passam por testagem e ninguém testou positivo para covid-19. Foto: Divulgação

A equipe treina para o Final Four da Copa São Paulo Adulta Masculina, que ocorre em Sorocaba, nos dias 26 e 27 de setembro.

Na ‘bolha’ podem permanecer apenas os profissionais que testaram negativo para covid-19. O local é constantemente higienizado por uma competente e preparada equipe de limpeza, segundo Filipe Ariel. “Tenho certeza que será bem legal esse modelo que montamos para trabalhar em segurança. Não foi uma coisa fácil, mas a prefeitura de Tatuí sempre acreditou nesse projeto e tem nos apoiando bastante.”

Na primeira testagem, antes de todos entrarem na ‘bolha’, nenhum resultado positivo para coronavírus foi detectado.

O técnico Julio Malfi aprovou o local de treinamento. “Trata-se de um ambiente semelhante ao elaborado pelas ligas espanhola e norte-americana, pois dentro da nossa realidade foi estudado como manter a segurança de todos os envolvidos nesse retorno das atividades físicas e do esporte de competição no município. Os protocolos da Secretária de Esportes do Estado de São Paulo, baseados no Centro de Estudos de covid-19, foram importantes e estão sendo seguidos para que todos tenham oportunidade de voltar de forma segura”, comentou.