Bauru pinta como bicho-papão de títulos

O Flamengo foi campeão estadual, nacional, sul-americano e mundial… Mas o reinado da equipe rubro-negra está ameaçado. O Bauru surge como forte rival para roubar dos cariocas o rótulo de bicho-papão de títulos.

Depois de faturar o bicampeonato paulista no final de outubro ao derrotar Limeira, os bauruenses conquistaram na noite de quinta-feira a Liga Sul-Americana. A decisão foi um passeio da equipe do técnico Guerrinha (79 a 53) contra Mogi das Cruzes, no Ginásio Panela de Pressão.

Além da taça, Bauru garantiu vaga na Liga das Américas (uma espécie de Libertadores do basquete), que começa em janeiro de 2015. Com isso, o time bauruense tem condições de percorrer o mesmo caminho do Flamengo, já que o torneio continental dá ao campeão o direto de disputar o Mundial de Clubes.

A equipe também pinta como favorito ao título da sétima edição do NBB. O Bauru ocupa atualmente o segundo lugar, com três vitórias em quatro jogos. A liderança é de Limeira, invicto em seis partidas.

É possível igualar o Flamengo? Sem dúvida.

O projeto do basquete bauruense foi concebido para alcançar altos voos. A equipe que já era forte, com jogadores como Murilo, Larry Taylor, Gui Deodato e Ricardo Fischer, foi reforçada para esta temporada com ajuda de um parceiro.

A chegada de Alex, Rafael Hettsheimeir, Robert Day e Jefferson William transformou Bauru em um timaço. Completo, o time de Guerrinha (que faz um excelente trabalho, diga-se de passagem) será muito difícil de ser derrotado.

Também não falta apetite para o time. “Colhemos o fruto agora, mas não podemos esquecer que a temporada ainda tem muita coisa pela frente, com o NBB e a Liga das Américas”, afirmou Rafael Hettsheimeir, logo depois de erguer o segundo troféu em um mês.

O Flamengo que se cuide!