Bebê e Raulzinho são selecionados no draft da NBA

O Brasil tem (ou pode ter) mais dois representantes na NBA. Lucas nogueira, mais conhecido como Bebê, e Raul Neto, o Raulzinho, foram selecionados no draft, processo de recrutamento da maior liga do mundo, na noite de quinta-feira.

Aqui vou abrir o primeiro parênteses para explicar os motivos de Bebê e Raulzinho aparecem nas fotos com os bonés de Boston Celtics e Atlanta Hawks, respectivamente, mas não vão defender estas franquias na NBA.

Bebê, o 16º no draft, foi imediatamente trocado com o Dallas Mavericks, que, por sua vez, o enviou para o Atlanta Hawks. Raulzinho foi escolhido na 47ª posição coincidentemente pelo Atlanta Hawks, mas foi envolvido para o Utah Jazz em uma troca.

Agora o segundo parênteses para explicar o que pode acontecer com os brasileiros. Apenas Bebê tem contrato garantido por ter sido escolhido na primeira rodada, mas, mesmo assim, o pivô pode não ingressar na NBA na próxima temporada.

Ele ainda depende da liberação de sua equipe na Espanha, o Asefa Estudiantes, de Madri, com quem tem contrato até 2015, para jogar de imediato na liga norte-americano.

Se isso ocorrer, Bebê tem boas chances de atuar com frequência. O Atlanta Hawks é uma equipe em reconstrução. A franquia contratou um novo treinador, Mike Budenholzer, ex-assistente do San Antonio Spurs, onde trabalhou com o brasileiro Tiago Splitter, e está reformulando o elenco.

Das estrelas do time, apenas Louis Williams e Al Horford têm contrato garantido. Outro detalhe: os Hawks não dispõem de um pivô como Bebê. Com 2,13m, o brasileiro pode ser o homem do garrafão do Atlanta, principalmente na defesa, liberando Horford para ser importante no ataque.

Bebê, que virou uma sensação na mídia norte-americana por causa do seu cabelo black power, também deve encarar menos pressão por lá, ganhando tempo para se adaptar ao estilo de jogo do basquete da NBA.

Em relação ao amador Raulzinho, que ainda precisa conquistar um contrato garantido – caso contrário pode ser dispensando quando o time julgar interessante -, foi uma boa para o brasileiro ser trocado com o Utah Jazz.

No Atlanta, o brasileiro enfrentaria uma concorrência maior em sua posição. Em Utah, Trey Burke, que foi selecionado pelo Minnesota Timberwolves na 9ª posição e enviado para o Jazz, deve chegar para assumir o posto de titular. Os outros armadores do elenco ainda não renovaram os seus contratos.

Assim como Bebê, Raulzinho, para atuar na NBA, depende da liberação de sua equipe, o Lagun Aro de San Sebastian, da Espanha. O amador tem contrato de três anos. O time foi rebaixado na Liga ACB e passa por problemas financeiros, o que pode atrapalhar sua ida para os Estados Unidos, já que o clube pode pedir uma compensação financeira.

Augusto Lima e Alexandre Paranhos não foram selecionados no draft e agora podem tentar entrar na NBA pela Liga de Verão.

Vamos aguardar os próximos passos para saber quantos brasileiros teremos na próxima temporada na maior liga de basquete do mundo.