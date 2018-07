Benite jogou final do Pan com hematoma impressionante

Vitor Benite foi o destaque do Brasil na campanha que culminou com o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. O armador do Flamengo terminou o torneio com impressionantes médias de 18,2 pontos, 5,2 rebotes e 2,8 assistências. A medalha será inesquecível. E não apenas pelos números imponentes.

O jogador provou que não há limites para alcançar os objetivos. Benite jogou semifinal e final com um hematoma impressionante na perna direita. A revelação foi feita pelo próprio atleta, nas redes sociais.

“Sem sacrifício não existe vitória!”, escreveu o armador, acompanhado da foto.

A lesão ocorreu na última partida da fase de classificação do Pan, quando anotou 34 pontos na vitória sobre os Estados Unidos. O hematoma foi consequência de uma queda, quando bateu forte na quadra.

Preocupado em ficar fora da semifinal, Benite não comentou nada com o técnico Rubén Magnano, fez tratamento com o fisioterapeuta da seleção e ajudou no triunfo diante da República Dominicana, garantindo vaga na decisão.

O problema é que Benite deu azar, sofreu nova pancada no mesmo local e foi impossível esconder o problema do treinador. Apesar disso, o armador optou por jogar no sacrifico contra o Canadá.

Foi recompensado.

Com nove pontos e sete assistências, Benite ajudou o Brasil na vitória por 86 a 71 e recebeu sua merecida medalha de ouro.