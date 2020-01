Branca, irmã de Magic Paula, vai treinar o time feminino de Mogi das Cruzes

Ainda buscando viabilizar o projeto para participar da Liga de Basquete Feminino nesta temporada, a jogadora Kelly Santos, responsável pelo Mogi das Cruzes IKSM e que estará em quadra pela equipe, escolheu Branca, irmã de Magic Paula, para comandar o time se conseguir confirmar vaga na competição.

“A Branca é uma excelente pessoa e foi uma jogadora de muita qualidade, que agora vai retomar a carreira de técnica conosco neste projeto que está sendo iniciado. Ela, como foi armadora, sempre teve uma visão apurada do jogo e nos trabalhos que fez como treinadora sempre demonstrou muita qualidade e competência”, explicou Kelly. “Certamente irá agregar muito ao nosso time, porque é estudiosa, vive intensamente o basquete e ama o que faz”, completou.



Branca vai comandar o Mogi das Cruzes se o time entrar na LBF. Foto: Divulgação

A ex-jogadora de 53 anos agora aguarda apenas o desfecho positivo das reuniões e tratativas para dar início ao trabalho. “O convite, chega em um momento muito bom, acrescentando em minhas atividades. Nunca sai das quadras, pois sempre acompanhei o basquete. Nesta nova fase, chego para contribuir com o basquete feminino brasileiro priorizando a parte técnica e o desempenho global das atletas, a fim de quebrar os paradigmas e fazer uma equipe campeã a exemplo dos tempos áureos do basquete feminino”, afirmou.

Branca já trabalhou como treinadora na Unimep/Piracicaba e no Unimed/Americana, além de atuar como assistente técnica do Ourinhos Basquete, que era comandado na ocasião por Antonio Carlos Vendramini. Entre as suas principais conquistas como treinadora estão: campeã da Liga Regional de Basquete (2004), tricampeã dos Jogos Regionais (2004, 2005 e 2006), campeã da Divisão Livre dos Jogos Abertos do Interior (2006).

Como jogadora, Branca defendeu por muitos anos a seleção brasileira, conquistando a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta (1996). Ela ainda foi campeã da Copa América (1997), medalha de bronze nos Jogos Pan-americanos de Caracas (1983), medalha de prata nos Jogos Pan-americanos de Indianápolis (1987), campeão do Campeonato Sul-americano do Chile (1989) e campeã do Campeonato Sul-americano do Chile (1997).