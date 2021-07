Brasileiro Gui Santos desiste de participar do Draft da NBA de 2021

O brasileiro Gui Santos decidiu retirar o seu nome da lista de inscritos para o Draft da NBA de 2021. O evento para escolha dos novatos da liga americana acontece no dia 29 de julho, no Barclay Center, casa do Brooklyn Nets.

A decisão foi tomada em conjunto com os seus agentes, Aylton Tesch e Arlem Lima, após quase dois meses de treino nos Estados Unidos. Gui Santos passou por atividades em diversas equipes, como o Washington Wizards.



Gui Santos treinou no Washington Wizards antes de desistir do draft. Foto: Washington Wizards

Aos 19 anos, Gui Santos optou por se preparar por mais um ano no Brasil antes de buscar uma entrada na NBA. Com contrato, o ala volta para defender o Minas em mais uma temporada do Novo Basquete Brasil (NBB).

A desistência de participar do próximo draft era uma possibilidade real no caminho do brasileiro para entrar na NBA. A intenção do estafe de Gui Santos era colocá-lo na vitrine das franquias da liga.

O jovem jogador deixou uma boa impressão nos treinos nos Estados Unidos. Agora, Gui Santos terá uma temporada no basquete nacional para se consolidar e conseguir convencer totalmente os olheiros da NBA.

Vale lembrar que neste período de treinos o ala precisou abrir mão de representar o Brasil no Pré-Olímpico para Tóquio. Gui Santos estava na lista inicial de Aleksandar Petrovic para o torneio em que a seleção brasileira perdeu da Alemanha na final e ficou fora dos Jogos Olímpicos.