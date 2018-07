Brasileiros em diferentes estágios na NBA

A temporada 2012-2013 da NBA registra um recorde de seis brasileiros. Apesar da participação ser numericamente histórica para o Brasil, eles não estarão em primeiro plano. Mas podem brilhar.

Confira uma análise sobre o que esperar dos brasileiros:

ANDERSON VAREJÃO

O pivô de 30 anos estava fazendo uma temporada impecável pelo Cleveland Cavaliers até sofrer uma fratura no punho direito em fevereiro e ficar fora o restante da temporada. A meta agora é ficar o máximo possível dentro de quadra.

As últimas temporadas não foram muito positivas neste sentindo. Em 2011-2012, por exemplo, Varejão atuou em apenas 37,8% dos jogos do Cleveland. Se superar os problemas de lesão, o pivô tem tudo para ser o brasileiro de maior de destaque.

Dono de uma intensidade sobrenatural em quadra, o que minimiza o talento reduzido, Varejão, 100% fisicamente, é um jogador interessante. Os Cavaliers não vão longe, mas o brasileiro pode fazer sua melhor temporada na NBA.

Confira bela assistência de Varejão pelo Cleveland:



TIAGO SPLITTER

Aos 27 anos, o pivô do San Antonio Spurs tem uma temporada que promete ser o divisor de águas para o seu futuro, já que ele entra no último ano de seu primeiro contrato na liga. Se conseguir conquistar mais minutos em quadra, Splitter poderá comprovar que é um excelente jogador, como demonstrou no basquete espanhol.

Talento não falta ao brasileiro de 2,11m de altura. O que preocupa, assim como Varejão, é o tempo em que ele fica machucado. Se conseguir permanecer menos no departamento médico, Splitter ganhava a confiança do técnico Gregg Popovich e, consequentemente, preciosos minutos em ação. No ano passado, em média, ele jogou 12 minutos.

Os concorrentes, por enquanto, demonstraram maior consistência e, por isso, levam vantagem. Splitter terá de superar na disputa com DeJuan Blair e Boris Diaw. Se estiver 100% fisicamente, o brasileiro é melhor do que os dois.

Confira cesta sensacional de Splitter pelo San Antonio:



NENÊ

A 11º temporada do pivô na NBA é uma incógnita. Além de estar em uma equipe com poucas ambições na liga depois de ser trocado pelo Denver Nuggets com o Washington Wizards na temporada passada, o brasileiro de 30 anos sofre para se recuperar totalmente de uma fascite plantar no pé direito.

O técnico Randy Wittman está bastante preocupado com o tempo que está levando para o brasileiro voltar. Nenê, que esteve em Baltimore recentemente para consultar um especialista, ficou fora da pré-temporada e ainda não se sabe quanto terá condições de jogar.

Com o pivô 100% clinicamente e fisicamente, não há dúvida de que ele poderá render em quadra e ajudar os Wizards a vencer alguns jogos. Basta saber se Nenê, que ficou descontente em deixar Denver, estará interessado em jogar o que sabe (e pode) em Washington.

Confira bandeja de Nenê em sua estreia pelo Washington:



LEANDRINHO

O armador começa esta temporada no lucro. Depois de se tornar agente livre ao defender o Indiana Pacers na temporada passada e não receber ofertas nos valores que julgava interessante, Leandrinho acertou com o Boston Celtics quase no final da pré-temporada.

Agora, o jogador de 29 anos terá de provar na franquia mais vitoriosa da história da liga que pode ganhar mais alguns anos na NBA. O armador terá de ser eficiente toda vez que receber uma oportunidade do técnico Doc Rivers, fazendo uso de sua velocidade para puxar contra-ataques.

O treinador já adiantou que pretende utilizá-lo na rotação de reservas ao lado do veterano Jason Terry na armação. A princípio, os titulares serão Rajon Rondo e Courtney Lee. O brasileiro ainda concorre com Avery Bradley por mais minutos em quadra.

Confira entrevista de Leandrinho como jogador do Boston:



FAB MELO

Escolhido na 1º rodada do draft, na 22º posição, pelo Boston Celtics, o ala-pivô de 2,13m de altura tem tudo para amargar o banco em sua primeira temporada.

O desempenho na pré-temporada e nos treinos não animaram o técnico Doc Rivers, que não vê o brasileiro preparado para atuar no melhor basquete do mundo. Os Celtics, dependendo dos primeiros passos na temporada, podem até mandar Fab Melo para a D-League, liga de desenvolvimento da NBA.

A chegada de Leandrinho, porém, pode ser importante para ajudar na adaptação do jogador de 22 anos. Seria importante para ele continuar em Boston para aprender com o Kevin Garnett.

Confira vídeo de Fab Melo jogando pelo Boston na Liga de Verão:



SCOTT MACHADO

A dispensa de cinco jogadores – Lazar Hayward, JaJuan Johnson, Jon Brockman, Gary Forbes e Shaun Livingston – com contratados garantidos comprovou o quanto o Houston Rockets aposta no armador brasileiro/nova-iorquino de 22 anos.

O desempenho de Scott Machado, que preferiu ficar fora do draft e arriscar um contrato não garantido com os Rockets, na Liga de Verão, nos treinos e na pré-temporada convenceram o técnico Kevin McHale de que ele pode ser útil.

A velocidade na transição para o ataque e uma visão apurada para dar assistências foram determinantes para que o armador ficasse em Houston. Agora, ele terá como missão conquistar o máximo de minutos em quadra para provar o seu valor.

Confira jogada de Scott Machado contra o Orlando na pré-temporada: