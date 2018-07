Brasília e Pinheiros vão brigar pelo título da Liga das Américas

Foi por muito pouco que o quadrangular final da Liga das Américas não virou um duelo Brasil contra Argentina. O intruso será o Capitanes, de Porto Rico, que eliminou o São José em uma partida dramática na noite de domingo.

O time paulista vacilou nos segundos finais, sofreu uma cesta de Angel Vassalo e viu Jefferson errar o último arremesso, perdendo por 82 a 81. A derrotou eliminou o São José, que havia derrotado o Pioneros, do México, e perdido para o Brasília.

Aliás, o Brasília, que havia perdido para o mesmo Capitanes na sexta-feira, derrotou os mexicanos do Pioneros e se uniu ao Pinheiros, que havia se classificado na semana passada em quadrangular disputado na Argentina, na briga pelo título da Liga das Américas.

Os dois brasileiros terão como adversários os porto-riquenhos do Capitanes e os argentinos do Lanús. O quadrangular final começa no dia 5 de abril, ainda sem local definido (Argentina ou Porto Rico).

Brasília e Pinheiros, claro, têm condições de conquistar o título, mas não será fácil. O Lanús já é um adversário bastante forte e, com chance de jogar em casa, piora ainda mais.

Apesar de ter derrotado o Brasília em um jogo que teve duas prorrogações, o Capitanes, na minha avaliação, é o mais fraco do quadrangular final, mas, se for jogar em seu ginásio, pode complicar para os brasileiros e também para o Lánus.

Vale lembrar que o Brasil tem apenas um título da Liga das Américas, torneio que começou em 2007. O Brasília foi campeão na edição de 2008/2009. O último campeão foi o Pioneros, do México, em 2012, que acabou eliminado pelos brasilienses.