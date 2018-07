Bruno Caboclo deixa impressão positiva em Las Vegas

Bruno Caboclo deixou uma boa impressão nas duas primeiras partidas pelo Toronto Raptors. Escolhido na 20ª posição do draft, o brasileiro entrou em quadra sexta-feira e sábado, em Las Vegas, pela Summer League (Liga de Verão) da NBA.

O primeiro jogo contra o Los Angeles Lakers (vitória por 88 a 78) foi um pouco melhor do que o segundo, diante do Denver Nuggets (derrota por 110 a 82), em termos de números, mas o que mais impressionou foi o comportamento.

Apesar de ser o jogador mais jovem do último draft, Caboclo, de 18 anos, foi elogiado pela intensidade defensiva – é verdade que cometeu 11 faltas nos dois jogos – e por não se intimidar nem se precipitar no ataque.

No primeiro jogo, na sexta-feira, o ala, que jogou exatos 24 minutos e 9 segundos, terminou com 12 pontos, acertando cinco de sete tentativas, sendo 100% de aproveitamento nos três pontos (2/2). Caboclo amealhou ainda três rebotes e cometeu três desperdícios de bola.

Veja os melhores momentos do jogo contra o Los Angeles Lakers:



No sábado, na segunda partida pela Liga de Verão, o aproveitamento nos arremessos foi ruim, com apenas três acertos em 11 tentativas. As bolas de três pontos também não caíram: uma em seis.

Por outro lado, Caboclo, que ficou em quadra exatos 28 minutos e 54 segundos na segunda partida, foi mais agressivo, atacou mais o aro com infiltrações e sofreu faltas, convertendo quatro de cinco lances livres. O brasileiro conseguiu ainda três rebotes, deu uma assistência e registrou um roubo de bola.

Veja os melhores momentos do jogo contra o Denver Nuggets:



“Os esquemas defensivos são semelhantes. A diferença está na intensidade”, comentou Caboclo sobre o elogiado comportamento na defesa. O brasileiro, porém, não ficou 100% satisfeito com o desempenho.

Os companheiros de Toronto Raptors ficaram empolgados.

“Eu acho que o Bruno é muito talentoso”, disse o armador Kyle Lowry. “Uma vez que ele ficar mais forte e aprender o jogo, ele vai ser um inferno de jogador”, acrescentou o ala DeMar DeRozan. “Ele é muito rápido e atlético. Ele vai demorar a desenvolver e construir essa força, mas eu gosto do que vejo até agora e ele vai ser um grande jogador”, completou o ala Amir Johnson.