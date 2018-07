A bruxa anda solta pelos lados de Boston. A franquia mais vitoriosa da história perdeu o terceiro jogador por lesão em 15 dias.

O brasileiro Leandrinho rompeu o ligamento do joelho esquerdo e, assim como Rajon Rondo e Jared Sullinger, está fora do restante da temporada.

Para o ala brasileiro esta lesão é um balde de água fria. Ou melhor, geladíssima. Leandrinho havia conquistado mais minutos em quadra após Rondo se lesionar e procurava encontrar um espaço de destaque em uma temporada de altos e baixos.

Agora o jogador corre sério risco de ter disputado sua última temporada na NBA. O contrato com o Boston Celtics acaba ao final da participação da equipe na temporada e pode não ser renovado.

Leandrinho, que vai ficar até nove meses se recuperando, teria de contar com um afago do Boston para renovar ou brigar para arrumar vaga em outro time, o que não será nada fácil. Basta ver o que o ala passou para acertar com os Celtics antes do início da temporada.

As lesões em sequência também deixam os Celtics sem muita pretensão de incomodar os favoritos nos playoffs. O técnico Doc Rivers terá de repor suas perdas com jogadores de qualidade duvidosa, que estão livres no mercado.

Caminho aberto para Miami Heat e New York Knicks disputarem o título da Conferência Leste e, claro, o troféu de campeão da NBA.

Confira o vídeo do momento em que Leandrinho se lesionou: