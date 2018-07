Byron Scott tem desafio gigantesco nos Lakers

Há diversos exemplos no esporte. As equipes, muitas vezes, recorrem ao passado vitorioso para pavimentar o presente e ter um futuro melhor. Após duas temporadas ruins, o Los Angeles Lakers, segunda franquia mais vencedora da história da NBA, adotou tal estratégia.

Depois da saída do técnico Mike D’Antoni, o time californiano aposta tudo em Byron Scott, que conquistou três títulos pela franquia na década de 1980.

A apresentação oficial ocorreu na terça-feira e, antes de Scott conceder sua primeira entrevista, ele foi surpreendido por Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar e Jamaal Wilkes, seu ex-companheiros nos Lakers.

“Gostaríamos de poder colocar o uniforme e ajudá-lo, mas vamos apoiá-lo”, afirmou Magic Johnson. “Parabéns à organização Lakers. Você escolheu o cara certo”, completou.

Depois da tentativa clara de demonstrar o poderio da franquia, o discurso do treinador, obviamente, foi ao encontro do desejo de retomar o passado vitorioso dos donos da franquia. A mentalidade vencedora foi defendida por Byron Scott.

“Eu acho que a primeira coisa que você tem a fazer é levá-los (jogadores) a pensar como estamos acostumados pensar. Se você está ganhando, é contagioso. Se você está perdendo, é contagioso. Então você tem de mudar essa mentalidade…”, discursou o técnico.

A situação, porém, vai muito além de recuperar uma mentalidade vencedora que acompanha os Lakers ao longo dos anos. Há necessidade de ter mão de obra para ter uma equipe capaz de vencer jogos.

Aos 36 anos e com duas lesões graves em sequência, Kobe Bryant ainda é uma incógnita. Os principais reforços são o ala-pivô Carlos Boozer, dispensando pelo Chicago Bulls pela cláusula de anistia, e Jeremy Lin, armador que foi sensação no New York Knicks, mas que não decolou no Houston Rockets. Há ainda o veterano armador Steve Nash e uma porção de jogadores apenas esforçados.

A tarefa de Byron Scott será transformar este grupo em uma equipe confiável, colocando em prática um estrutura de jogo sólida. O treinador promete utilizar esquema de Princeton, os tradicionais triângulos, além de outros elementos.

Não será fácil, mas o treinador está confiante. “Adoro desafios. Sei que teremos muito trabalho pela frente, mas estou empolgado”, afirmou. “Eu não vejo isso (chance de título) como um longo processo. Este é o Los Angeles Lakers. Ainda é uma das melhores organizações em todos os esportes.”

Por fim, o técnico fez questão de ressaltar o sentimento ao assumir os Lakers. “Este tem sido meu sonho por muito tempo. Estar aqui hoje e ser apresentado como o treinador do Los Angeles Lakers é realizá-lo. A paixão e o amor que tenho por esta organização é incomparável”, disse Byron Scott, que espera contagiar os jogadores com este pensamento.

No discurso, tudo parece perfeito. Agora é acompanhar na prática.