Calouro-sensação, Zion Williamson está fora da abertura da NBA

Zion Williamson chegou chegando na NBA. Pela pré-temporada, o calouro-sensação do New Orleans Pelicans registrou médias de 23,3 pontos e 6,5 rebotes, além de um aproveitamento de 71,4% nos arremessos de quadra. A estreia oficial na liga, no entanto, está adiada. Ele não enfrenta o Toronto Raptors na terça-feira.

O jogador teve detectada uma lesão no menisco do joelho direito, segundo Adrian Wojnarowski, conceituado jornalista da ESPN. Os médicos da franquia ainda vão realizar outros exames, mas Zion deve ficar algumas semanas em recuperação.



Zion Williamson em ação pela pré-temporada da NBA. Foto Chuck Cook-USA TODAY

A palavra cautela foi repetida por dez entre dez pessoas que trabalham no Pelicans.

Segundo o técnico Alvin Gentry, o problema no joelho do calouro-sensação aconteceu na partida contra o San Antonio Spurs, no dia 13 de outubro, o que forçou sua ausência diante do New York Knicks, nesta sexta-feira, no encerrado da pré-temporada.

A ausência na abertura da NBA já gerou debate na imprensa americana.

Alguns profissionais levantaram que o problema seria o mesmo que ele sofreu na Universidade de Duke, no célebre episódio em que o seu tênis explodiu. Outros questionaram como o seu peso (129kg com 2,01m de altura) pode impactar sua carreira na NBA.

Em conversas informais, na redação, sempre comentei sobre o peso de Zion. Talvez seja o momento de o Pelicans realizarem algum trabalho com o jogador de 19 anos para que ele possa ‘secar’ sem perder sua força, que é sua principal característica. As articulações podem cobrar o preço em alguns anos.