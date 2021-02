Campeão mundial e MVP: Vitor Benite vive o melhor momento da carreira

Vitor Benite vive o melhor de sua carreira. A conquista da Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes, no último sábado, com uma atuação que lhe rendeu o prêmio de MVP, só reforça o momento do armador do Hereda San Pablo Burgos.

A equipe espanhola superou o Quimsa, da Argentina, muito pela liderança do brasileiro. A vitória por 82 a 73, em Buenos Aires, contou com 19 pontos de Benite, sendo cinco bolas de três pontos em oito tentativas (um aproveitamento de 62,5%). Foram ainda três assistências e dois rebotes.



Benite em ação na final contra o Quimsa. Foto: Fiba

“Não tem nada mais importante na carreira do atleta do que um título. A gente busca isso e não existem muitas oportunidades para jogar um torneio tão importante como este. Fico muito feliz por ganhar pela segunda vez, por continuar fazendo história com este clube e estar em um momento muito bonito da minha carreira”, afirmou o jogador, que havia sido campeão com o Flamengo, em 2014. “Sair com o MVP no final das contas é algo mais. Feliz, mas o mais importante é esse título maravilhoso”, completou.

Benite reforçou o tamanho da importância da conquista para Burgos, cidade que abraçou o brasileiro e o fez sentir em casa. “É um sentimento maravilhoso. (Burgos) é uma cidade completamente apaixonada pelo clube, temos os melhores torcedores da Europa.”

A excelente fase de Benite é importante também para o Brasil. A seleção brasileira vai disputar em julho o pré-olímpico na Croácia, quando enfrenta Tunísia e os croatas na primeira fase. Os dois melhores avançam para encarar os times do outro grupo (Alemanha, México e Rússia) pela semifinal. Apenas o campeão se garante em Tóquio.