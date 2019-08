Campeão Toronto abre temporada da NBA contra sensação Zion Williamson

A NBA divulgou o calendário oficial da temporada 2019-2020 nesta segunda-feira. A abertura terá o atual campeão Toronto Raptors contra o New Orleans Pelicans, do número do draft Zion Williamson, no dia 22 de outubro, às 22h (horário de Brasília). Na mesma data acontece o clássico de Los Angeles entre Lakers e Clippers.

A liga americano divulgou ainda um calendário especial para o dia 20 de janeiro, no Matin Luther King Jr. Day. A noite terá quatro jogos: Atlanta Hawks x Toronto Raptors, Memphis Grizzlies x New Orleans Pelicans, Boston Celtics x Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers x Golden State Warriors.

A tradicional noite de Natal terá cinco partidas, com destaque para o clássico de Los Angeles. Os outros confrontos serão: Toronto Raptors x Boston Celtics, Philadelphia 76 ers x Milwaukee Bucks, Golden State Warriors x Houston Rockets, Denver Nuggets e New Orleans Pelicans.

Outra mudança importante está na redução dos chamados back-to-backs, jogos em sequência, pela quinta temporada consecutiva. A média será de 12,5 contra 13,3 de 2018-2019, uma queda de 7%. Pela terceira temporada consecutiva, nenhuma equipe vai jogar quatro jogos em cinco dias.