Carmelo Anthony merece uma temporada de despedida honrosa na NBA

Aos 35 anos, Carmelo Anthony vê o mercado da NBA ignorá-lo. O ala estava otimista em seguir na liga por pelo menos mais uma temporada, desejava se despedir de maneira honrosa, como fez Dwyane Wade, no Miami Heat. O problema é que o maior interessado, o New York Knicks, se afastou.

A franquia nova-iorquina planejava adicionar o veterano ao elenco como um complemento, mas fracassou na agência livre. Perdeu os dois jogadores que desejava, Kevin Durant e Kyrie Irving, e, em vez de montar um time para tentar ser campeão, optou por um grupo mais jovem, o que fez Carmelo ser descartado.



Carmelo em ação pelo Houston na última temporada. Foto: Brad Penner-USA TODAY

Ainda existem opções. O jogador merece uma temporada de despedida honrosa. Mas é como naquela frase marcante do filme Tropa de Elite: “Você tem que me ajudar a te ajudar”.

Para ter mais uma chance (e talvez sua última) na NBA, Carmelo precisa entender qual será o seu papel na equipe. Na temporada passada, o veterano não aceitou ser apenas coadjuvante (reserva) no Houston Rockets. Foram apenas dez jogos pela franquia antes de ser chutado.

O que significa isso? O ala terá de ser menos egoísta no ataque, mesmo com o tempo reduzindo em quadra – menos tempo, mas chutes forçados para pontuar -, e buscar ajudar minimamente na defesa, apesar de o corpo não responder mais como antes. Se aceitar tal função, Carmelo pode ser parte importante na equação de uma equipe campeã.

Por tudo que fez no basquete, o jogador, que tem dez participações no All-Star Game e já foi cestinha da NBA em 2013, ainda poderia dar retorno.

Não à toa, astros da liga defendem mais uma temporada para Carmelo. Damian Lillard, do Portland Trail Blazers, defendeu o jogador publicamente no Twitter. Aliás, o time do armador seria uma boa opção, assim como Los Angeles Lakers, Golden State Warriors e Detroit Pistons.