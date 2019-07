Casamento entre Varejão e Flamengo chega ao fim da pior maneira possível

Anderson Varejão não renovou o contrato com o Flamengo após ser campeão do NBB. E o fim do casamento foi da pior maneira possível. O jogador usou palavras como “falta de respeito” e “convite para sair” em comunicado divulgado nesta sexta-feira.

A julgar pelo teor da nota oficial, o pivô, que tem uma longa e vitoriosa carreira, com 13 temporadas na NBA, está coberto de razão. Na negociação para renovar o vínculo, segundo Varejão, o Flamengo propôs uma redução salarial de 70%. Oficialmente, os valores não são divulgados, mas ele recebia algo em torno de R$ 200 mil mensais.

Não bastasse tal redução, o clube, novamente segundo Varejão, não abriu qualquer negociação. Era pegar ou largar. O pivô, com razão, largou.

“Quando voltei ao Brasil, meu pensamento era encerrar a carreira no Flamengo. Ao final da temporada, falei da vontade de ficar na Gávea. Mas a vontade tinha que ser do clube também. Meu salário não era um ‘salário NBA’, estava nos padrões do Brasil, mas uma proposta como essa é mais um ‘convite para sair’. Na semana passada, ofereceram isso. Sem conversa ou negociação, essa semana encerraram o assunto. Faltou respeito, faltou consideração”, afirmou Varejão.

Apesar da mágoa com o tratamento recebido da diretoria, o pivô enalteceu o carinho do torcedor do Flamengo nesta relação que durou um ano e meio.

Sobre o futuro, Varejão se diz focado na participação da seleção brasileira na Copa do Mundo da China. Os treinos começam na próxima semana, em Anápolis. A competição será entre os dias 31 de agosto e 15 de setembro.

Independentemente da equipe que irá defender, seja no Brasil ou na Europa, Varejão foi tratado de maneira desrespeitosa pela diretoria do Flamengo. A redução da folha salarial, talvez, seja necessário ao clube neste momento, mas o tratamento poderia ter sido completamente diferente.