Cavs focam esta temporada; Bulls planejam a próxima

Cleveland Cavaliers e Chicago Bulls acertaram uma troca entre Andrew Bynum e Luol Deng, além de escolhas futuras no draft para o time de Illinois. A leitura da negociação é simples.

Os Cavaliers reforçaram o elenco com um jogador forte na defesa e capacidade para ser efetivo no ataque para ainda sonhar com uma classificação aos playoffs. Os Bulls, mesmo posicionados entre os oito primeiros, abriram mão definitivamente da temporada, já que vão dispensar Bynum.

Com Deng no quinteto titular ao lado de Kyrie Irving, C.J. Miles, Tristan Thompson e Anderson Varejão, o Cleveland, com certeza, fica mais forte. Apesar de o rendimento não ser bom (11 vitórias e 23 derrotas), há ainda espaço para recuperação.

Deng, inclusive, deve interferir diretamente no desempenho de Varejão. O brasileiro, que virou novamente titular sem Bynum, ganha ajuda na marcação dentro do garrafão e, com certeza, tem tudo para crescer ainda mais.

No ataque, Deng pode contribuir bastante. Em 23 jogos nesta temporada, o ala registrou médias de 19 pontos, com 45,2% de aproveitamento nos arremessos. Ele ainda somou 6,9 rebotes e 3,7 assistências, em 37,4 minutos em quadra.

Por outro lado, o Chicago, que soma 14 vitórias e 18 derrotas e ocupa o sexto lugar na Conferência Leste, começa a planejar a temporada 2014-2015.

Além de abrir espaço na folha salarial ao liberar Deng e dispensar Bynum, os Bulls planejam dar descanso para Joakim Noah. O pivô está sofrendo com uma lesão na planta do pé há algum tempo e será preservado para voltar 100% na próxima temporada.

Vale lembrar que o Chicago não conta mais com Derrick Rose. O armador sofreu outra lesão no joelho e não volta nesta temporada. Ou seja, do quinteto considerado titular pelo técnico Tom Thibodeau no começo da temporada sobraram apenas dois jogadores: Jimmy Butler e Carlos Boozer.

O desejo dos Bulls é amarrar o acerto com algum astro que vá se tornar agente livre, como Carmelo Anthony, para pensar em título em 2015. Os Cavs focam o presente, já que terão de lutar para renovar com Deng ao final desta temporada.