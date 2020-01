CBB confirma início do Brasileirão para o dia 15 de março

A Confederação Brasileira de Basketball confirmou para 15 de março o início do Campeonato Brasileiro masculino. A partida de abertura será entre Cerrado-DF e Basquete Anapolino-GO, no ginásio da Iesplan, em Brasília. Com o status de segunda divisão após o fim da Liga Ouro, o torneio terá 14 equipes, divididas em dois grupos, com jogos de turno e returno, seguidos dos playoff. O Final Four foi confirmado entre os dias 10 e 11 de julho.

Outra novidade divulgada pela entidade é a transmissão ao vivo pela TV CBB, em parceria com a TVN Sports, de uma partida por rodada. Serão 30 jogos de um total de 100 confrontos. O Twitter da CBB fará a transmissão em Tempo Real, com vídeos curtos dos melhores lances, além dos melhores momentos dos duelos. Esses vídeos também estarão em ações no Youtube, Facebook e IGTV.



Competição começa no dia 15 de março e terá 14 equipes. Foto: Divulgação

“É nossa segunda edição. A primeira foi muito boa. A segunda, é um ano para concretizar o campeonato. No primeiro, vimos como o campeonato aconteceria, repercussão. Agora queremos torná-lo um produto”, explicou Eli Toscano, diretor do Brasileirão.

“Que seja um sucesso como foi o primeiro. Com ginásio cheio. A ideia é que o campeonato revele valores, apostando em um torneio com campo de trabalho para técnicos, dirigentes, jogadores. Esperamos isso. Que no futuro tenha 40 times ou seja criada mais uma divisão, como acontece no mundo inteiro”, completou.

O Pinheiros será o único time que atua no NBB no Brasileirão da CBB. O tradicional clube criou uma equipe B para participar da competição. A ideia é dar rodagem para os garotos das categorias de base e aproveitar alguns talentos que antes acabavam indo para outras equipes.

Participam do Brasileirão: Basquete Blumenau-SC, Brusque/FME/Aradefe/Trimania-SC, São José dos Pinhais-PR, NBPG/CCR Rodo Norte/UNISECAL Ponta Grossa-PR, Cerrado Basquete-DF, Basquete Anapolino-GO, Basket Osasco-SP, Basquete Joinville-SC, Black Star Joinville-SC, Viptech Campo Mourão Basquete-PR, ADRM/Maringá-PR, Praia Clube/Colégio Gabarito-MG, Esporte Clube Pinheiros-SP e LSB/FLEX/PMS-SP.