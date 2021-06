CBB fecha com universidade em ação que agrega esporte de alto rendimento e educação

A Confederação Brasileira de Basketball fechou mais um acordo de patrocínio e, desta vez, tem como principal ação incentivar o pós-carreira de todo o ecossistema do basquete brasileiro.

A Unicesumar assinou contrato por dois anos e, neste período, os atletas da seleções brasileiras adultas, de base, federações estaduais, colaboradores da CBB e membros de todas as comissões técnicas terão acesso a créditos educativos para cursos de graduação, MBA e pós-graduação junto à universidade.

“A Unicesumar chega em um momento especial para a CBB. Estamos caminhando a passos largos na reestruturação do basquete brasileiro. E a chegada da Universidade mostra a força da nossa marca e como ela é interessante para as empresas. E também deixa clara a nossa preocupação com os atletas em todos os ambientes, também no que diz respeito à educação. O acordo com a Unicesumar é um reflexo do que já fazemos junto ao CBB Cuida e outras ações diárias na confederação”, afirmou presidente Guy Peixoto Jr. ao site da CBB.

A Unicesumar estará nos calções das seleções brasileiras de base em todas as competições internacionais e também terá sua marca exposta no calção da seleção brasileira feminina na Copa América, em junho, em San Juan (Porto Rico).

O acordo também prevê outras ativações, digitais e presenciais, junto das seleções brasileiras e competições do calendário CBB.

“Nós queremos apoiar cada vez mais o esporte brasileiro em diferentes modalidades. Contabilizamos outros patrocínios esportivos, mas nosso principal objetivo é mostrar para atletas e torcidas que a educação de qualidade pode transformar realidades e realizar sonhos, independentemente da idade ou quanto tempo eles ficaram pausados. É importante destacar também a flexibilidade da educação a distância, estudar onde e quando quiserem faz ainda mais diferença para os atletas”, disse José Henrique Saviani, diretor de Relações Corporativas da EAD Unicesumar, ao site da CBB.