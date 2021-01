A Confederação Brasileira de Basketball prestou uma homenagem ao ex-jogador Wlamir Marques, um dos grandes atletas da história do basquete. O “Diabo Loiro” dará nome ao troféu de MVP do Campeonato Brasileiro adulto masculino de 2021. A competição está prevista para começar em fevereiro.

“É uma honra muito grande ser reconhecido e dar nome ao troféu (de MVP) do Campeonato Brasileiro. Fico feliz com esta lembrança e agradecido”, afirmou Wlamir Marques, ao site da CBB.



CBB homenageia Wlamir Marques com o nome do troféu de MVP do Campeonato Brasileiro adulto. Foto: CBB

Ele foi bicampeão mundial de basquete com o Brasil, em 1959 e 1963, além de vice-campeão em 1954 e 1970. Conquistou ainda duas medalhas de bronze olímpicas, em Roma-1960 e Tóquio-1964. Walmir Marques fez uma carreira irrepreensível pelo Corinthians, numa década gloriosa com títulos paulistas, sul-americanos e três Campeonatos Brasileiros.

O Campeonato Brasileiro homenageia também outras grandes figuras do basquete nacional. Gerson Victalino e Hélio Rubens Garcia dão nome as duas conferências do torneio e Cláudio Mortari dá nome ao troféu que será entregue ao melhor treinador da competição. Uma forma de lembrar a importância desses ídolos e homenageá-los em vida – lembrando que as conferências foram batizadas em 2019, antes da morte de Gerson.

A competição será disputada em sistema de sedes. A novidade foi aprovada pelos clubes e visa dar mais segurança aos atletas e todo o ecossistema do basquete diante dos últimos gráficos da pandemia da covid-19.

As equipes das Conferências Gerson Victalino e Hélio Rubens Garcia irão se enfrentam em jogos de turno e returno, sem mexer no formato da competição. Oitavas de final, quartas e o Final Four terão suas sedes definidas futuramente.

O torneio começa em fevereiro, e tem previsão de encerramento em 30 de maio. A tabela completa da competição será divulgada em breve pela CBB.

As equipes confirmadas na competição são: Botafogo, Basket Osasco, Anápolis Vultures, Vila Nova/AEGB, Basquete Blumenau e Black Star Joinville (Conferência Gerson Victalino) e Ponta Grossa/NBPG, ADRM/Maringá, Londrina Basketball, Basquete Brusque, União Corinthians e Joinville Basquete (Conferência Hélio Rubens Garcia).