CBB lança ‘Censo do Basquete’ para conhecer melhor os fãs da modalidade

A Confederação Brasileira de Basketball deu um passo importante para se aproximar ainda mais dos fãs da modalidade. A entidade fechou parceira com a Fanbase Network e lança esta semana a primeira etapa de um grande projeto de transformação: o Basquete Brasil Digital.

Basta o interessado acessar o site www.basquete.fanbase.com.br e se cadastrar de forma gratuita. A iniciativa é pioneira no Brasil entre as confederações olímpicas e traz uma mudança de paradigma no relacionamento da CBB com o público da modalidade.

A intenção é colocar o fã do basquete no centro de toda visão estratégica da CBB, seguindo modelos das principais federações, confederações, clubes e entidades esportivas em todo o mundo. “Uma pesquisa recente do Ibope Repucom indicou que existem 40 milhões de simpatizantes de basquete no Brasil. Queremos conhecer essas pessoas, estreitar nossos laços e entender o que o podemos fazer por elas”, afirmou o presidente da CBB Guy Peixoto, ao site oficial da entidade.

“Ninguém tem a capacidade de se comunicar com a comunidade do basquete no Brasil como a seleção brasileira. Isso é muito valioso e este projeto nos oferecerá as ferramentas para fazermos isso da melhor forma, criando produtos, serviços e conteúdos adequados e customizados para grupos distintos de pessoas”, completou.

A primeira fase do CBB Digital é o lançamento de um grande Censo do Basquete. No futuro próximo, os fãs inscritos concorrerão a prêmios e terão descontos em produtos e ações ligadas ao basquete e à seleção brasileira.

“O objetivo dessa primeira etapa é mostrarmos a força do nosso esporte no Brasil. Fazemos um apelo para todos que gostam de basquete participarem. Queremos criar uma grande comunidade e mostrar que o Basquete é gigante no Brasil! Nossa meta é ter a participação de pelo menos 200 mil fãs de basquete na primeira fase da campanha”, explicou Guy.

A Fanbase Network é uma plataforma de transformação digital para entidades esportivas, que oferece uma solução integrada e compartilhada de tecnologia, inteligência de dados e operação que permite a Clubes, Federações e Ligas potencializar a forma como se relacionam com sua comunidade e torcedores.