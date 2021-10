CBB lança o projeto ‘Meu Mundo, Minhas Regras’ para desenvolver o basquete feminino

A Confederação Brasileira de Basketball continua o trabalho para fortalecer o basquete feminino. A entidade vai colocar em prática o projeto “Her World, Her Rules” (Meu Mundo, Minhas Regras), uma parceria com a Federação Internacional de Basquete para o fomento e desenvolvimento do naipe.

A CBB foi uma das 43 federações nacionais entre 54 inscritas aprovadas para receber auxílio financeiro para o desenvolvimento da modalidade. A iniciativa internacional da Fiba tem o compromisso de desenvolver ainda mais o esporte entre 2019 e 2023.



Projeto é uma parceria da CBB com a Fiba. Foto: Divulgação/CBB

A primeira etapa será em Mato Grosso do Sul, nos dias 10 e 12 de outubro. A ação terá a participação da vice-presidente da CBB e diretora do basquete feminino, Magic Paula, da gerente de seleções femininas, Adriana Santos, da assistente técnica das seleções de base, Bruna Rodrigues, e de Dante De Rose, professor e historiador, que entra para auxiliar no projeto na parte pedagógica. A capitã da seleção feminina, Erika de Souza, será madrinha do projeto.

“Para nós é uma felicidade muito grande podermos iniciar mais um projeto em parceria com a Fiba. Agora iremos trabalhar com crianças que ainda não estão vinculadas à clubes e federações, e sim na iniciação de idade escolar”, afirmou Adriana Santos ao site da CBB. “Esse projeto tem duração de três anos, com aporte para ser usado em materiais para o projeto, com a ajuda também da CBB e nessa etapa também teremos a parceria da Federação do Mato Grosso do Sul. Tenho certeza que será um sucesso”, acrescentou.

Os profissionais envolvidos no projeto vão dar cursos para professores que trabalham com educação física e basquete e depois trabalhar com as crianças.

Para os primeiros passos do “Meu Mundo, Minhas Regras”, a CBB escolheu dois projetos que já estão em atividade nos estados do Mato Grosso do Sul (Basketball Para Todos) e Pernambuco (Associação Adrianinha de Basketball). Ao todo, serão dez iniciativas entre escolas, clubes e entidades, com 12 professores e cerca de 150 meninas envolvidas.