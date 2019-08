CBB reconhece excelente trabalho de Léo Figueiró, técnico do Botafogo

O técnico Léo Figueiró colocou o Botafogo em outro patamar depois da ótima campanha na última edição do NBB, quando foi eliminado apenas pelo campeão Flamengo na semifinal. O reconhecimento maior do trabalho, já que foi eleito o melhor treinador da última edição do torneio nacional, chegou nesta sexta-feira.

Com os auxiliares de Aleksandar Petrovic, Cesar Guidetti e Bruno Savignani, envolvidos na preparação da seleção brasileira adulta para o Mundial da China, a Confederação Brasileira de Basquete escolheu Léo para comandar o Brasil no Sul-Americano Sub-21. A competição acontece em Tunja, na Colômbia, entre os dias 12 e 17 de agosto.



Léo Figueiró foi eleito o melhor técnico do último NBB. Foto: Fotojump/LNB

“É uma felicidade, como técnico do Botafogo, representar a seleção brasileira. É fruto do trabalho que estamos realizando aqui. Vamos trabalhar forte para que possamos representar bem o nosso país”, afirmou o treinador.

A base da convocação é formada por equipes de São Paulo. São oito atletas, entre eles o armador Ruivo, que recentemente trocou o Pinheiros pelo Paulistano, que atuam no basquete paulista.

“Temos uma geração muito boa chegando, convocamos uma seleção forte e versátil, que certamente se entregará ao máximo para conseguir bons resultados e a melhor colocação possível no Sul-Americano”, disse Léo Figueiró.

Léo Figueiró deu suas primeiras palavras como técnico da Seleção Brasileira Sub-21 e agradeceu a confiança da Confederação Brasileira de Basketball (CBB) no seu trabalho. Confere aí!🎥 #NoutrosEsportesTuaFibraEstáPresente pic.twitter.com/pHshGtClTB — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 2, 2019

Não tenho dúvida de que, apesar do pouco tempo para treinos – os jogadores se apresentam no dia 6 de agosto -, o treinador colocará sua marca nesta equipe, que certamente vai brigar por cada bola no Sul-Americano.

A última temporada foi uma confirmação de tudo que Léo realizou como auxiliar e técnico antes de chegar ao Botafogo. Time do coração do treinador, ele fez um excelente trabalho, implementando um estilo de jogo forte e bastante competitivo. Além de tudo, é um estudioso do basquete.