César Guidetti assume o time principal do Pinheiros

O Pinheiros, enfim, definiu quem será o treinador da equipe principal. Cotado para reassumir o lugar que foi ocupado por Marcel na última temporada, Claudio Mortari, supervisor e coordenador do basquete, foi demitido pela diretoria, que optou por dar uma chance ao assistente César Guidetti.

Profundo estudioso do basquete, Guidetti, que está com o time Sub-22 na LDB (Liga de Desenvolvimento), estreia como treinador principal do Pinheiros no dia 8 de agosto, quando o time enfrenta a Liga Sorocabana, pelo Campeonato Paulista.

Mortari foi informado da demissão na quinta-feira da semana passada. Guidetti já assumiu oficialmente o time. Será o maior desafio da carreira do treinador, que há 23 anos trabalha com o basquete.

Como auxiliar, Guidetti sempre teve participação ativa no Pinheiros com Mortari, desenhando jogadas ofensivas em momentos importantes e abastecendo os jogadores com informações sobre os adversários. A influência diminuiu um pouco depois que Marcel foi contratado.

Guidetti é bastante respeitado pelo grupo e isso deve ter um peso positivo neste início de trajetória como treinador principal. Ele também deve dar espaço para os jovens revelados pelo Pinheiros. Cotados para entrar na NBA nos próximos anos, Georginho e Lucas Dias certamente vão ter mais tempo em quadra.