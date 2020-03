Cesta no Estadão recebe Daniel Soares, diretor de operações de basquete da NBA; NÃO PERCA!

Daniel Soares, diretor de operações de basquete da NBA para a América Latina, será o convidado do Cesta no Estadão, desta quinta-feira, dia 5 de março. O ex-jogador vai falar de ações da liga americana para desenvolver o basquete no Brasil.

A Live começa às 15h. A transmissão será pela página do Facebook do Estadão Esportes (@estadaoesportes) e pelo Twitter do Estadão (@estadao).



Daniel Soares, diretor de operações de basquete da NBA para a América Latina

O profissional vai falar do NBA Basketball School Girls Camp, o primeiro evento voltado apenas para meninas, que acontece entre 6 e 8 de março, no Clube Alto dos Pinheiros, em São Paulo. Daniel Soares vai abordar o Basquete Sem Fronteiras e outras iniciativas desenvolvidas pela liga no País.

Daniel Soares responderá perguntas dos internautas que estiverem acompanhando ao programa e outras questões enviadas pelas redes sociais. NÃO PERCA!