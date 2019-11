Cesta no Estadão recebe Diego Gadelha, diretor de basquete da Unifacisa

Após entrevistar Aleksandar Petrovic, técnico da seleção brasileira masculina, o Cesta no Estadão vai receber Diego Gadelha, diretor de basquete da Unifacisa, equipe de Campina Grande, na Paraíba, um dos destaques do NBB, nesta quinta-feira.

Diego Gadelha, diretor de basquete da Unifacisa. Foto: Divulgação

Formando em medicina em Harvard, Diego Gadelha transformou o sonho em realidade em um projeto audacioso em Campina Grande. Após surgir em 2012, o time paraibano foi subindo degrau por degrau até conquistar o título da Liga Ouro, torneio de acesso ao NBB, na temporada passada.

Agora, em sua primeira temporada na elite do basquete nacional, a Unifacisa está surpreendo com uma boa campanha. Além disso, o time entrega o pacote completo para o torcedor, com força esportiva entretecimento em sua moderna arena.

