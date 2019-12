Cesta no Estadão recebe Leandrinho e Alex Garcia nesta quinta-feira

O Cesta no Estadão será em dose dupla nesta quinta-feira. Companheiros no Minas e na seleção brasileira, Leandrinho Barbosa e Alex Garcia vão participar do programa para falar da campanha da equipe no NBB e da busca pela vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, entre outros assuntos.

A Live começa às 17h. A transmissão será pela página do Facebook do Estadão Esportes (@estadaoesportes).



Alex Garcia e Leandrinho juntos no Minas e na seleção. Foto: João Pires/LNB

Contratado pelo Minas para esta temporada, Alex Garcia reedita com Leandrinho parceria de longa data na seleção brasileira. A equipe mineira ainda faz uma campanha irregular no NBB, mas certamente estará nos playoffs e poderá brigar pelo título.

Pela seleção, o foco é colocar o País em mais uma edição dos Jogos Olímpicos. O Brasil vai disputar o pré-olímpico mundial em junho do ano que vem. A equipe está no grupo com Croácia (sede) e Tunísia e, na semifinal, vai cruzar com Alemanha, Rússia ou México. Apenas o campeão garante vaga.

Leandrinho e Alex Garcia responderão perguntas dos internautas que estiverem acompanhando o programa e outras questões enviadas pelas redes sociais. NÃO PERCA!