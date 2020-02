Cesta no Estadão recebe Léo Figueiró, técnico do Botafogo e auxiliar da seleção; NÃO PERCA!

O técnico Léo Figueiró, do Botafogo, será o convidado do Cesta no Estadão desta quinta-feira, dia 13 de fevereiro. Eleito o melhor treinador da última edição do NBB, ele também é auxiliar de Aleksandar Petrovic, na seleção brasileira masculina.

A Live começa às 15h. A transmissão será pela página do Facebook do Estadão Esportes (@estadaoesportes) e pelo Twitter do Estadão (@estadao).



Léo Figueiró, técnico do Botafogo. FOTO: João Pires/LNB

Além do prêmio individual na temporada 2018-2019, Léo Figueiró foi campeão com o Botafogo da Liga Sul-Americana ao derrotar o Corinthians na decisão, em dezembro de 2019, e, com o título, garantiu o clube na próxima edição da Champions League Américas. O treinador vai falar do momento da equipe, carreira e seleção.

O treinador responderá perguntas dos internautas que estiverem acompanhando ao programa e outras questões enviadas pelas redes sociais. NÃO PERCA!