Cesta no Estadão recebe Matheus Parcial, da seleção de basquete 3×3; NÃO PERCA!

O jogador Matheus Parcial, do São Paulo DC, equipe de basquete 3×3, participa do Cesta no Estadão desta quinta-feira, dia 27 de fevereiro. O atleta de 22 anos foi convocado para atuar pela seleção brasileira no Pré-Olímpico da Índia, quando o Brasil vai buscar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

A Live começa às 15h. A transmissão será pela página do Facebook do Estadão Esportes (@estadaoesportes) e pelo Twitter do Estadão (@estadao).



Matheus Parcial em ação pela seleção brasileira de basquete 3×3. Foto: Fiba

Matheus Parcial vai falar da convocação, das chances do Brasil na competição e, claro, sobre o cenário da modalidade. O basquete 3×3 estreia como esporte olímpico em Tóquio e, por enquanto, ainda está buscando crescer no País.

O jogador responderá perguntas dos internautas que estiverem acompanhando ao programa e outras questões enviadas pelas redes sociais. NÃO PERCA!