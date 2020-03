Cesta no Estadão recebe o árbitro Cristiano Maranho; NÃO PERCA!

O árbitro Cristiano Maranho será o convidado do Cesta no Estadão, desta quinta-feira, dia 12 de março. Com uma carreira internacional consolidada, ele vai falar da expectativa para participar de sua quarta edição dos Jogos Olímpicos, em Tóquio, e das dificuldades para se manter em alto nível aos 46 anos.

A Live começa às 15h. A transmissão será pela página do Facebook do Estadão Esportes (@estadaoesportes) e pelo Twitter do Estadão (@estadao).



Maranho, ao fundo, apitando o jogo entre Espanha e Argentina na final da Copa do Mundo da China, no ano passado. Foto: Fiba/Divulgação

No currículo, Maranho tem uma final olímpica em Londres-2012, quando os Estados Unidos conquistaram o ouro com uma vitória diante da Espanha. O paranaense de Jandaia do Sul esteve ainda em Pequim-2008 e Rio-2016.

Maranho tem ainda quatro edições da Copa do Mundo (2006, 2010, 2014 e 2019), dois Pan-Americanos (2007 e 2014), além de ser o primeiro árbitro da América do Sul a apitar o Eurobasket (2017).

O árbitro responderá perguntas dos internautas que estiverem acompanhando ao programa e outras questões enviadas pelas redes sociais. NÃO PERCA!