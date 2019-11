Cesta no Estadão recebe Petrovic, técnico da seleção; NÃO PERCA!

O basquete estará mais uma vez em evidência. O programa Cesta no Estadão volta ao ar nesta quinta-feira, dia 21 de novembro. O primeiro entrevistado será Aleksandar Petrovic, técnico da seleção brasileira masculina.

A Live começa às 17h. A transmissão será pela página do Facebook do Estadão Esportes (@estadaoesportes) e pelo Twitter do Estadão (@estadao).



Aleksandar Petrovic participa do Cesta no Estadão. Foto: JF Diorio/Estadão

Após comandar o Brasil no Mundial da China, em setembro, o treinador está em São Paulo para acompanhar algumas partidas válidas pelo NBB para observar os jogadores que podem defender o Brasil no pré-olímpico mundial, entre os dias 23 e 28 de junho.

A seleção brasileira está entre os 24 países que vão brigar pelas últimas quatro vagas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A Fiba definiu Croácia (Split), Sérvia (Belgrado), Lituânia (Kaunas) e Canadá (Victoria) como sedes. Serão seis equipes por sede e apenas o campeão carimba o passaporte. O sorteio será dia 27 de novembro.

Petrovic responderá perguntas dos internautas que estiverem acompanhando o programa e outras questões enviadas pelas redes sociais. NÃO PERCA!