Cesta no Estadão recebe Ricardo Fischer, do Corinthians; NÃO PERCA!

A nova temporada do Cesta no Estadão começa nesta quinta-feira, dia 30 de janeiro. O primeiro convidado de 2020 será o armador Ricardo Fischer, do Corinthians. O jogador é um dos destaques da equipe na campanha do NBB.

A Live começa às 15h. A transmissão será pela página do Facebook do Estadão Esportes (@estadaoesportes) e pelo Twitter do Estadão (@estadao).



Ricardo Fischer em ação pelo Corinthians. Foto: Corinthians

Ricardo Fischer lidera o time em pontos, com uma média de 13,7 por partida, e assistências (4,1 por jogo). O armador de 28 anos vai falar do momento ainda de irregularidade da equipe no NBB, que soma 10 vitórias e oito derrotas e está na oitava colocação, da carreira e dos desafios desta temporada.

Ricardo Fischer responderá perguntas dos internautas que estiverem acompanhando ao programa e outras questões enviadas pelas redes sociais. NÃO PERCA!