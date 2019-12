Cesta no Estadão recebe Tainá Paixão, titular da seleção, nesta quinta-feira

Titular da seleção brasileira feminina, Tainá Paixão é a convidada do Cesta no Estadão desta quinta-feira, dia 12 de dezembro. A armadora participou da campanha da conquista da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, do bronze na Copa América e da classificação do Brasil para o pré-olímpico mundial.

Tainá Paixão em ação pelo Brasil no pré-olímpico. Foto: Fiba

Tainá Paixão foi decisiva na final no Pan de Lima, quando o Brasil superou os Estados Unidos, quando anotou 24 pontos, pegou sete rebotes e deu três assistências. A armadora recebeu diversos elogios, inclusive de Magic Paula. Para muitos, o estilo de jogo lembra o da campeã do mundo pela seleção.

A jogadora de 28 anos vai falar da briga pela vaga nos Jogos de Tóquio de 2020 no pré-olímpico que acontece em fevereiro, da recuperação da seleção sob o comando do técnico José Neto e do futuro. Após ser campeã da Liga de Basquete Feminino pelo Sampaio Corrêa, ela está no mercado, procurando clube.

Tainá Paixão responderá perguntas dos internautas que estiverem acompanhando o programa e outras questões enviadas pelas redes sociais.