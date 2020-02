Cesta no Estadão recebe Yago, armador do Paulistano e da seleção; NÃO PERCA!

O segundo programa da nova temporada do Cesta no Estadão acontece nesta quinta-feira, dia 6 de fevereiro. O convidado será o armador Yago, do Paulistano e da seleção brasileira do técnico Aleksandar Petrovic.

A Live começa às 15h. A transmissão será pela página do Facebook do Estadão Esportes (@estadaoesportes) e pelo Twitter do Estadão (@estadao).



Yago em ação pelo Paulistano no NBB. Foto: Wilian Oliveira/CAP

O armador é o destaque do Paulistano no NBB. Yago lidera o time em pontos (16,2), assistências (5,6) e eficiência (16,3). Destaque da nova geração, o jogador de 20 anos vai falar da campanha da equipe no torneio nacional (9v e 9d), de seleção e outros assuntos.

Yago responderá perguntas dos internautas que estiverem acompanhando ao programa e outras questões enviadas pelas redes sociais. NÃO PERCA!