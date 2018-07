Chance de mais um vexame para o basquete brasileiro

O técnico Rubén Magnano convocou 12 jogadores para representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos – o torneio masculino será disputado de 21 de julho (terça-feira) até 25 de julho (sábado). O grupo é forte, com jogadores que atuam na Europa, destaques do NBB (veja aqui)… Até aí, nenhum problema. O problema é que há uma situação constrangedora que aflige o basquete brasileiro. O argentino ainda não sabe se estará ao lado da quadra para comandar o time.

A indefinição é por causa da postura da Fiba em não confirmar se o país terá vaga direta na Olimpíada. A entidade faz jogo duro para pressionar o presidente da Confederação Brasileira de Basquete, Carlos Nunes. A CBB nega, mas, os comentários extraoficiais, são de que há uma dívida ainda relacionado ao convite que o Brasil recebeu para disputar o Mundial da Espanha.

Com isso, Magnano terá de aguardar até o dia 30 de junho, data em que os dirigentes da Fiba prometem tomar uma decisão definitiva, para saber se embarca para Toronto, local do Pan-Americano, ou fica em São Paulo para preparar (outro) time para buscar uma vaga na Copa América. O torneio na Cidade do México começa no dia 31 de agosto.

O transtorno será menor em caso de confirmação da vaga. Magnano comanda o time no Pan e leva o mesmo grupo (ou praticamente o mesmo) para a Copa América, poupando os atletas da NBA. Caso contrário, José Neto, técnico do Flamengo e auxiliar da seleção, será o técnico em Toronto (o que, tecnicamente, não será um grande problema) e o argentino coloca o plano B em prática.

O problema (um grande problema, aliás) será se o tal plano B não for o adequado. Os jogadores da NBA vão participar da Copa América? Difícil acreditar. Sem força máxima, o risco de não conseguir se classificar é real. E o vexame de ficar fora da Olimpíada em casa seria o maior do basquete brasileiro.

Alguma coisa pode mudar este cenário até o dia 30 de junho? Quase impossível.

Neste momento, o placar aponta dois pontos de diferença para o adversário e restam poucos segundos no cronômetro para o fim do jogo. É torcer para que o arremesso de três, já no desespero, salve o basquete brasileiro de mais uma situação vexatória.